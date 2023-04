ROBBIATI A RFV, Jovic non è pronto. Sottil ha qualità

FirenzeViola.it

Anselmo Robbiati a Radio Firenze Viola

Anselmo Robbiati, ex calciatore di Monza e Fiorentina, è intervenuto così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Coppe belle da giocare. Quando c'è un obiettivo sono sempre belle. Le coppe ti regalano qualcosa in più, le squadre danno tutto per arrivare in fondo, tipo ieri sera".

In Europa non si può considerare niente scontato.

"Queste sono le partite che ti fanno vedere se sei una grande squadra o no. Anche se la pratica era considerata chiusa, la Fiorentina doveva entrare in campo con un altro atteggiamento".

Esultanza Sottil imitando l'orologio. Mancava da 452 giorni. Ieri sera comunque un elemento positivo. Può essere importante nel finale? "Sicuramente in questo momento Sottil ha la voglia di recuperare il tempo perso. È un giocatore di qualità e tecnica. Può essere un giocatore importante sia dall'inizio, sia da partita in corso. Speriamo che se questo ragazzo non cade in infortuni possa ritrovare la continuità che gli serve".

Deve migliorare l'ultima scelta.

"Quella capacità determina il livello delle prestazioni. Speriamo che con il tempo lo capisca e migliori".

Le scelte di Italiano?

"Non penso che Italiano pensasse alla partita come in cassaforte, ritengo che dato che si gioca ogni 3 giorni abbia fatto riposare chi gioca più spesso, oltre che per tenere i giocatori sulle corde. Le critiche sono dovute dal risultato. Io sono d'accordo nelle scelte, ci sono 3 competizioni e qualcuno deve respirare".

Jovic, ha sprecato una grande chance.

"Se un giocatore non si fa trovare pronto è giusto che l'allenatore consideri solo Cabral che invece da più sicurezze anche in fase realizzativa. Mi dispiace, perché a me piace, ma Jovic ha dimostrato anche ieri che non è pronto".

Al momento della sostituzione ci sono stati fischi.

"L'atteggiamento deve essere diverso. Poi uno può sbagliare ma quando sbagli devi porti in maniera diversa verso la squadra e verso il pubblico, dimostrando la voglia di reagire".

Lei è un doppio ex di Fiorentina e Monza, pensa che domenica la viola possa molare in campionato:

"Sono due squadre che stanno bene, stanno ottenendo ottimi risultati. Sarà una partita bella perché la classifica non dice nulla, quindi non non è presente l'assillo del risultato. Possono esserci anche tanti gol".

Altro giocatore che si deve far trovare pronto è Brekalo, domenica potrebbe toccare a lui, che ne pensa?

"Sono grandi occasioni per questi giocatori che hanno avuto poco spazio. È un giocatore che se è stato preso vuol dire che ha delle ottime qualità".

Parere sul Monza e sull'operato di Palladino?

"Ha la forza di avere una società alle spalle che conosce il calcio, inoltre la squadra ha seguito l'allenatore. Il Monza per essere il primo anno in Serie A ha fatto un bellissimo. Mi dispiace solo per l'esonero di Stroppa".

Coppa Italia e Conference, è possibile vincerle entrambe per la Fiorentina?

"Perché no? Per me la Fiorentina può alzare entrambi i trofei. È giusto che i tifosi della viola abbiano qualche soddisfazione".