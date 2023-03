REBONATO A RFV, Meglio Jovic di Cabral. E la UECL...

L'ex attaccante della Fiorentina Stefano Rebonato ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Seguo la Fiorentina tramite giornali, e vedo qualche partita in TV. È una squadra altalenante, ma dovrebbe almeno arrivare ta le prime 10, ha giocatori di qualità. A me piace molto Jovic: Italiano è un allenatore di carattere. Ho visto la partita con il Verona e la Fiorentina è un'altra categoria".

Meglio Jovic o Cabral?

"Io vedo meglio Jovic, ma Cabral è un giocatore che la porta la vede, spesso fa bene. Sono due buoni giocatori".

Li abbiamo aspettati, ci vuole davvero cosi tanta pazienza per certi giocatori?

"L'attaccante è un discorso a parte, perché in base ai gol che fa viene valutato, magari giochi bene tutta la partita e poi non la metti dentro, oppure fai due stop e fai gol".

Coppa Italia e Conference: su cosa punta la Fiorentina?

"La Coppa Italia tutti la snobbano ma se la vinci poi diventa un trofeo importantissimo. In Conference ti metti a paragone con tante squadre. Io preferirei vincere la Conference, perché in Coppa Italia, escludendo la cremonese, arrivano in fondo sempre le solite squadre. La Fiorentina però può tentare di vincerla, perché sta giocando meglio in coppa che in campionato".