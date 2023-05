PRUZZO A RFV, Nico uno dei più forti. Sottil deludente

FirenzeViola.it

Roberto Pruzzo a Radio Firenze Viola

Roberto Pruzzo, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al centro", iniziando a parlare della partita di ieri: "A Napoli ieri sembrava un pareggio annunciato. Loro giocavano solo per far segnare Oshimen per la classifica marcatori".

Oshimen ai suoi tempi avrebbe segnato 30 gol?

"No, assolutamente no, era un calcio differente".

Anche gli esterni di attacco dovrebbero dare di più in vista della partita con il Basilea?

"Certamente, Nico è uno dei più forti nel suo ruolo, potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Poi sono tutti bravi, in una partita di questo livello c'è necessità di vedere il meglio. Sottil è stato un po' deludente. Non ha la lucidità negli ultimi venti metri, speriamo che abbia ancora un po' di tempo per imparare. Kouame è un giocatore che quando ha la responsabilità di giocare da titolare sbaglia partita, quando entra ed è sereno fa meglio. Su di lui prevale molto l'aspetto psicologico".

Gilardino ha colto l'opportunità al Genoa.

"Io ho vinto il campionato al Genoa, ancora me lo ricordo. Genoa è parte del calcio italiano. Gila è stato intelligente nel capire che bastava poco: bastava mettere un po' di serenità e tranquillità e mi auguro che rimanga anche l'anno prossimo".