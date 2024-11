PRES. TRICESIMO A RFV, COMUZZO? NEI PULCINI PREFERIVANO IL FRATELLO, MA IO HO SEMPRE PUNTATO SU PIETRO

FirenzeViola.it

Antonio Sorrentino, Presidente del Tricesimo, club dove è cresciuto Pietro Comuzzo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" parlando proprio dell'exploit del classe 2005: "Il Tricesimo vanta 20 anni di campionato di eccellenza, quest'anno siamo scesi in promozione ma ho fiducia per il futuro perché abbiamo costruito una buona squadra. Pietro giocava nei pulcini con il gemello, ho sempre puntato su di lui mentre gli altri puntavano sul fratello perché era più sviluppato. Tutti puntavano sull'altro perché fisicamente era molto più avanti. Pietro aveva buoni piedi, l'altro era avvantaggiato per il fisico"

Faceva il portiere Pietro Comuzzo?

"È partito così, con il ruolo di portiere, però si vedeva che aveva una stoffa in più degli altri. Ho avuto piacere perché hanno avuto diverse disavventure in famiglia. Quando ho saputo che andavano a Firenze tutti e due mi ha fatto molto piacere".

Come giudica il cammino in campionato della Fiorentina?

"La Fiorentina è una squadra che merita quelle posizioni in classifica. Il fatto che si comincia a vedere qualche giovane fa piacere, vedere che le società puntano sul vivaio".

Il Presidente saluta commosso il collegamento: "Se avete occasione di vedere il ragazzo, ditegli che gli faccio tanti complimenti e con emozione gli dico auguri".

