PIZZOLO A RFV: "La Fiorentina cosa ha fatto per la manutenzione del Franchi?"

Vincenzo Pizzolo, vicepresidente Consiglio Comunale, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "C'è polemica" per dire la sua sulla questione stadio: "Da tifosi dico che le parole del presidente Commisso rappresentano un passo in avanti. C’è un ritrovato dialogo con l’amministrazione comunale. La Fiorentina vuole entrare in merito alla questione della gestione dello stadio, quindi questo è soltanto un aspetto positivo. Mi piacerebbe che la società viola ci dicesse quanto è stato l’impegno nella manutenzione ordinaria dei bagni, perché il tifoso crede che la responsabilità sia tutta e solo del Comune, ma spesso bisogna indagare anche sul reale impegno dei privati che hanno in concessione gli spazi".

Da politico invece come la mette?

"Da uomo delle istituzioni penso che bisognerà trovare il compromesso tra gli interessi legittimi del privato, ACF Fiorentina, e gli interessi pubblici di Firenze. Però non sarà una Sagrada Familia, perché io credo che si troverà una soluzione per recuperare i soldi che il Governo ha tolto a Firenze. E che ha invece ridato a Venezia".

