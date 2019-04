PILLON A FV, Campanharo da Serie A, Zohore...

Ancora un'impresa della Fiorentina Primavera che batte i pari età della Lazio dopo una gara giocata a mille dai viola, andati sotto nel primo tempo a causa del rigore realizzato da Gonzalo Barreto per i biancocelesti. Ad assistere alla sfida c'era anche Bepi Pillon, allenatore tra le altre anche di Livorno e Empoli, adesso disoccupato. Abbiamo chiesto a lui le impressioni intorno a questa Fiorentina Primavera, ancora una volta arrivata alle porte della semifinale del Torneo di Viareggio. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha meritato di vincere perché nonostante lo svantaggio ha sicuramente giocato un calcio migliore della Lazio, contro una squadra comunque forte come i biancocelesti. Mi è piaciuto molto Campanharo, mi sembra un giocatore che ha il colpo ad effetto, di grande tecnica. Deve crescere sia in personalità sia nel fisico ma secondo me in Serie A ci può stare. Zohore, invece, deve trovare la forma giusta per essere determinante anche se oggi ha segnato ed ha procuratore il rigore. Anche lui ha grossi mezzi non solo fisici, anche tecnici"