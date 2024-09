PICCIONE A RFV, Gud non il primo caso simile in Islanda

© foto di pietro.lazzerini

Lo scrittore italiano residente in Islanda Leonardo Piccione è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in Campo" per analizzare la situazione di Albert Gudmundsson, sotto processo nel paese del nord Europa per "cattiva condotta sessuale". Queste le sue dichiarazioni: "Questo caso non è il primo che riguarda calciatori islandesi. Ci sono stati vari casi di denunce contro vari calciatori della nazionale come quello di Sidgurdsson che poi è stato assolto. Se ne parla spesso anche se non è una novità questa storia. Gli islandesi sono quasi abituati negli ultimi 15 anni l'Islanda ha sviluppato una forte sensibilità di genere. Le denunce poi sono diverse però questo è un problema nella società islandese considerando anche che loro si considerano una delle culture con maggiore parità di genere".

Come si comportano i giornalisti islandesi in questi casi?

"Gli islandesi sono pochi. I casi di discriminazione sono pochi. Non c'è un giornalismo giudiziario perché manca sia la manodopera sia gli eventi. In generale poi a livello culturale sono pragmatici. Non esiste il gossip e non c'è intorno alla notizia un racconto, soprattutto se non c'è un fatto concreto. Gli islandesi poi tra loro parlano molto su Facebook ma a livello ufficiale si racconta, spesso anche asetticamente, solo gli eventi".

Come vedono l'Italia e gli italiani su questo caso gli islandesi?

"Gli islandesi hanno un grande amore per l'Italia. Lo considerano esotico da un punto di vista esotico. Qui si tiene molto a come vengono lette nel mondo le notizie islandesi. Chiaro che ora c'è interesse su come finirà questa storia. Per ora il calciatore è escluso dalle convocazioni. Ma la nazionale avrebbe bisogno di lui per provare a tornare sui maggiori livelli".