PECCI A FV, Pochi gol? D'estate non contano

Presente ieri sera a Camaiore nell'ambito del Versilia Football Planet, l'ex centrocampista, tra le altre, di Torino e Fiorentina Eraldo Pecci ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il momento della squadra viola. Ecco le sue parole raccolte in esclusiva da Firenzeviola.it:

Pecci, che Fiorentina sta nascendo dal suo punto di vista?

"Potrò rispondere meglio solo questo inverno ma la sensazione è che la dirigenza stia facendo un buon lavoro. Italiano è un ottimo tecnico e la società ci crede molto. Nello scorso campionato i viola hanno pensato soprattutto ad aggredire gli avversari, adesso è importante che propongano qualcosa di più. La base però c'è ed è solida".

Come ha preso l'addio di Torreira e l'investimento da parte dei viola su Mandragora?

"L'uruguaiano aveva fatto una grande stagione, ma evidentemente le trattative hanno portato a questa conclusione. Fossi stato il Torino Mandragora me lo sarei tenuto stretto perché è uno dei pochi giocatori che sa costruire calcio. Amrabat è più un recuperatore di palloni".

Crede che i viola possano ancora dover fare i conti con il problema del gol?

"Quando in estate sei soggetto a delle preparazioni particolarmente dure ci sono giocatori più snelli che riescono a fare gol subito, in estate, ma che poi in inverno non fanno più nulla. Questo per dire che i gol di questo periodo non valgono nulla".

Intanto però la Fiorentina sembra convinta di ripartire da Milenkovic...

"Lo scorso anno lui e Igor per un periodo sono stati la miglior coppia difensiva della scorsa Serie A, a dispetto di quelle che potevano essere le previsioni. Dovesse restare sarebbe un ottimo acquisto, anche perché è stato il serbo a contribuire alla crescita del brasiliano".

Della Conference League che pensa?

"Tutti gli obiettivi sono importanti... però è un po' come la Coppa Italia: tutti ci tengono però se la domenica hai una gara importante, nel turno di Coppa fai giocare le riserve. Io la penso così".