PARISI PER LA FIORENTINA? CHI L'HA LANCIATO A FV: "INCOMPATIBILE CON BIRAGHI"

La Fiorentina sta cercando un terzino sinistro da poter affiancare a Cristiano Biraghi per la prossima stagione, considerati gli impegni europei che dovrà affrontare la squadra di Vincenzo Italiano la prossima stagione. Il nome in pole è Fabiano Parisi, terzino classe 2000 che ha impressionato molto gli addetti ai lavori in questa stagione, collezionando 25 presenze. FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Salvatore di Somma, ex dirigente sportivo dell'Avellino, che riscattò Parisi proprio quando era dirigente in Campania.

Grazie a lei Parisi è stato riscattato dopo una prima grande stagione che ha portato alla promozione in serie C del Avellino: che tipo di giocatore è?

"È dotato di grande corsa e tecnica e può secondo me giocare sia come quarto dietro che come quinto di centrocampo. È cresciuto moltissimo in Serie C ed ancora oggi sta continuando a migliorare sempre di più: è un giocatore di grandissimo livello".

Secondo lei è già pronto per una grande piazza?

"Assolutamente sì, non è solo un grandissimo giocatore tecnicamente ma ha anche una personalità molto forte. È molto giovane ma in queste stagioni ha già dimostrato tanto. Chi lo prende farà un grandissimo affare, ne sono sicuro."

A proposito di futuro: lo vedrebbe bene alla Fiorentina?

"Secondo me non puoi avere Biraghi e Parisi insieme. Biraghi lo conosco benissimo perché lo ho avuto alla Juve Stabia quando era ancora molto giovane. Sono due giocatori importanti, ma secondo me non sono fatti per giocare nella stessa squadra. Si pesterebbero i piedi e limiterebbero la loro crescita".