PAPADOPULO A FV, Federico Chiesa meglio di Enrico

Dalla festa per i 115 anni del Siena, l'allenatore Giuseppe Papadopulo ha parlato a FirenzeViola.it di alcuni temi in chiave viola, cominciando da Federico Chiesa che ieri ha segnato il suo primo gol con la maglia dell'Italia: "In effetti non vedevo l'ora che Federico si sbloccasse: nelle precedenti partite non aveva segnato pur con prestazioni apprezzabilissime. Il futuro è suo, e ad Enrico ho detto che suo figlio mi sembra più bravo di lui... Il che è tutto dire. Per quest'anno lo vedo ancora a Firenze, poi il mercato lo metterà nella condizione magari di poter passare a società con possibilità economiche superiori alla Fiorentina, e sarebbe un rammarico che lo perdesse. Montella? Lo criticano ma per me va sostenuto, negli scorsi anni ha fatto vedere cose buone. La squadra gli è stata ricostruita ed è giusto concedergli fiducia. Ribery? Non me l'aspettavo e devo dire che è stato un grosso colpo, sta dimostrando di essere ancora di prima fascia".