NICOLODI A RFV, Vargas alterno. Klostermann forte

Pietro Nicolodi a Radio Firenze Viola

Il giornalista di SkySport Pietro Nicolodi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di mercato. Queste le sue parole a partire dall'obiettivo di mercato della Fiorentina Ruben Vargas: "Giocatore molto alterno. Quei pochi gol che ha segnato sono straordinari. È un giocatore di qualità che però non lo ha dimostrato ancora con continuità. Penso che anche ad Augsburg si aspettassero di più da un calciatore nazionale svizzero".

Fascia destra o sinistra?

"Può tranquillamente giocare a destra e rientrare a sinistra ma spesso gioca a sinistra".

Riguardo a Best invece cosa ne pensa?

"Best è una scoperta di questa stagione. Se l'Heidenheim lo vendesse rischierebbe in questo campionato. Best è il miglior calciatore dell'Heidenheim. È un calciatore che calcia benissimo e mette degli ottimi palloni in mezzo. Visto il rendimento dell'andata ci sarebbe da dire che Best sia meglio a livello di prestazioni di Vargas, ma Vargas come calciatore è di un livello superiore".

Su Klostermann

"Assolutamente è un giocatore di livello. Era un bel colpo sicuramente. Il prezzo però era più alto rispetto a Faraoni".

