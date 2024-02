NEGRI A RFV, Beltran? Le aspettative nel calcio possono danneggiare un giocatore

Su Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" ha parlato l'ex attaccante, tra le altre del Bologna, Marco Negri: "Oggi sarà una gara molto intrigante tra due squadre che hanno tantissime similitudini, dal presidente al modulo passando per gli allenatori che sono gli emergenti più bravi del campionato. Mi aspetto una partita molto equilibrata, una gara scacchi. Sono due squadre che si temono perché ognuna può fare male all'altra. I viola proveranno di tutto a trovare la prima vittoria in trasferta del 2024. Tutte e due le formazioni hanno esterni forti in grado di segnare, la sfida tra Nico Gonzalez e Orsolini sarà molto bella. Ferguson è un centrocampista moderno molto intelligente perché sa dove posizionarsi a seconda della partita, con Zirkzee ha un feeling incredibile. Belotti aveva bisogno di cambiare aria perché da ex attaccante so che quando manca l'entusiasmo o non ti senti abbastanza apprezzato nella società in cui giochi hai bisogno di cambiare. Parliamo di un attaccante da più di cento gol in Serie A, a Firenze è partito benissimo e questo fa tutta la differenza del mondo. Beltran? Le aspettative nel calcio possono danneggiare un giocatore. Siamo in un'era in cui l'attaccante viene valutato solamente per il numero di gol e per il numero degli assist. Questo non lo ritengo giusto perché un giocatore dalle caratteristiche dell'argentino viene danneggiato".

