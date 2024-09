NASSI A RFV, Non so se avrei venduto Nico González

FirenzeViola.it

L'ex dirigente gigliato Claudio Nassi si è così espresso a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Amore Mio", sulla sessione estiva di trattative della Fiorentina ma non solo, ecco le sue parole sulla falsa partenza della Fiorentina: "Non è facile assemblare una squadra, bisogna avere pazienza".

Sul calciomercato: "Speravo nel nuovo arrivato Goretti, sono rimasto deluso dalla gestione di Burdisso. A febbraio, il mercato doveva essere più chiaro, cosa che non è avvenuta. Per il resto, il mercato non è stato pienamente soddisfacente. Non so se avrei ceduto Nico González. La Fiorentina non dovrebbe cedere sempre; mi chiedo dove sarebbe ora la Viola se non fossero stati venduti Chiesa e Vlahović. In città dovrebbero arrivare le prime scelte. Il presidente è una delle persone più ricche al mondo e penso che la Fiorentina meriti di più."

Su Palladino e sulla panchina viola e se c'è il rischio di un esonero prematuro: "Boscov ha detto una verità sacrosanta: l'allenatore migliore è quello che sbaglia meno. Non credo molto agli allenatori, guadagnano cifre che non meritano. Quando uno guadagna un milione di euro netti all’anno, è già tanto."