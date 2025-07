Fiorentina, ecco la campagna abbonamenti: mantenuti gli stessi prezzi, il 9 al via la prelazione

vedi letture

La Fiorentina lancia la nuova campagna abbonamenti anche se l'apertura è prevista per mercoledì prossimo. La novità riguarderà alcuni posti che da quest'anno sarà possibile acquistare in abbonamento rispetto alla passata stagione. Ecco il comunicato del club:

"La nuova stagione è alle porte: pronti a vivere ancora una volta l’emozione di tifare insieme. Mercoledì 9 luglio dalle ore 12:00 si aprirà ufficialmente la Campagna Abbonamenti 2025/26, con un primo periodo di prelazione esclusiva dedicata agli abbonati della stagione 2024/25.

Posti nuovamente disponibili

Per questa stagione, tornano disponibili – in numero limitato – alcuni posti nei settori che per la scorsa campagna abbonamenti non erano acquistabili in abbonamento, ma sono stati in vendita durante la stagione soltanto per le singole gare, a causa delle aree di cantiere non ancora definitive.

I settori coinvolti sono: Maratona Centrale (MAC); Parterre Maratona Coperto (PMC3); Parterre Maratona Scoperto (PM3); Maratona Laterale (MAL02).

I tifosi che nella stagione 2023/24 erano abbonati in uno di questi settori, interessati a sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2025/26, possono già da oggi ed entro l’8 luglio, richiedere informazioni sulla disponibilità del loro vecchio posto, contattando il Fiorentina Point esclusivamente via e-mail all’indirizzo: fiorentinapoint@acffiorentina.it

Per rinnovare/sottoscrivere l’abbonamento è necessario: essere registrati a MYFIORENTINA, per la sottoscrizione online".

Fase 1 – PRELAZIONE ABBONATI 24/25:

Dalle ore 12:00 di mercoledì 9 luglio 2025 fino alle ore 11:59 di martedì 15 luglio 2025.

In questa fase, gli abbonati alla stagione 2024/2025 potranno rinnovare il proprio posto oppure sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili a prezzo di prelazione.

Fase 2 - EX ABBONATI 23/24 + PRELAZIONE ABBONATI 24/25:

Dalle ore 12:00 di martedì 15 luglio 2025 fino alle ore 11:59 di lunedì 21 luglio 2025. Proseguono le condizioni della FASE 1, con prelazione sul posto per gli Abbonati della stagione 2024/25, ma durante questo periodo potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento anche gli ex abbonati della stagione 2023/24.

Questi ultimi, pur non avendo rinnovato l’abbonamento nella stagione 2024/25, potranno acquistare qualsiasi posto disponibile, beneficiando comunque del prezzo di prelazione. Questa opportunità terminerà alle ore 18:00 di lunedì 28 luglio 2025 o fino ad esaurimento posti disponibili in abbonamento.

Fase 3 – VENDITA LIBERA + EX ABBONATI 23/24 + PRELAZIONE ABBONATI 24/25:

Dalle ore 12:00 di lunedì 21 luglio 2025 fino alle ore 18:00 di lunedì 28 luglio 2025 o fino ad esaurimento posti disponibili in abbonamento.

Rimangono attive sia le modalità della FASE 1, con la prelazione sul posto per gli Abbonati 2024/25, che le condizioni della FASE 2, con la tariffa di prelazione anche per gli ex Abbonati 2023/24. Contestualmente, si apre anche la VENDITA LIBERA dei posti disponibili in abbonamento.

Fase 4 - CAMBIO POSTO:

Martedì 29 luglio 2025, tutti gli abbonati che hanno già sottoscritto il proprio abbonamento alla stagione 2025/2026 potranno richiedere il cambio posto all’interno dello stesso settore. L’operazione sarà possibile esclusivamente presso il Fiorentina Point (via dei Sette Santi 28r, angolo via Duprè), con orario continuato dalle 09:30 alle 18:00.

Fase 5 - VENDITA LIBERA:

Dalle ore 10:00 di mercoledì 30 luglio 2025, liberati i posti riservati alle prelazioni degli abbonati 2024/25, ripartirà la fase di VENDITA LIBERA, attiva fino a lunedì 1° settembre 2025 o fino a esaurimento dei posti disponibili in abbonamento.

Caratteristiche abbonamento

Con la conferma dei prezzi della scorsa stagione, per gli abbonati storici rimane disponibile la riduzione ad hoc FEDELISSIMO: fino al 28 luglio coloro che hanno rinnovato ogni anno negli ultimi 10 anni (dalla stagione 15/16 con eccezione delle stagioni 20/21 e 21/22) sarà applicato uno sconto riservato.

Riconfermate anche le tariffe per UNDER 14, UNDER 25 e OVER 70. La campagna terminerà lunedì 1° settembre alle ore 18:00 o appena saranno terminati i posti disponibili in abbonamento.

L’abbonamento comprende 20 gare: tutte le partite casalinghe della Serie A Enilive 2025/26 e la partita casalinga valida per gli ottavi di finale in gara unica di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

L’abbonamento sarà CEDIBILE ad altra persona in possesso di InViola Premium Card per un massimo di 5 PARTITE, ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Gli abbonamenti a tariffa ridotta saranno cedibili soltanto verso le medesime categorie di riduzione o inferiori.

La procedura di cessione è attiva anche per gli UNDER 14 soltanto verso pari età UNDER 14. Per le partite a grande richiesta (secondo l'esclusiva valutazione e discrezionalità di Fiorentina) è prevista una prelazione per gli abbonati per ulteriori biglietti. Per le gare di altre competizioni, la prelazione per gli abbonati sarà solo temporale e non sul posto in abbonamento.

Tra i servizi offerti ai possessori di abbonamento, sarà inclusa la possibilità di mettere in RIVENDITA il proprio posto in caso non si possa assistere ad una o più partite con 2 modalità:

• RIVENDITA SU CIRCUITO VIVATICKET: a chi si avvarrà di questa possibilità verrà riconosciuto il 50% del ricavo della vendita del biglietto, che sarà spendibile su altri prodotti di biglietteria entro 12 mesi dall’emissione del credito.

La procedura di rivendibilità non sarà attiva per gli abbonamenti a tariffa UNDER 14.

• VIOLA TICKET SWAP: consiste nella possibilità di rivendere il proprio abbonamento verso uno specifico tifoso titolare di INVIOLA PREMIUM CARD, il quale riacquisterà ad un prezzo pari al 50% del valore del biglietto INTERO o tariffa non ridotta del settore di riferimento dell’abbonamento.

A ogni abbonato verranno riconosciuti anche 300 PUNTI INVIOLA per partecipare alla raccolta sul circuito InViola; sul proprio profilo MYFiorentina è sempre possibile consultare il saldo punti, l’elenco dei negozi convenzionati, i concorsi attivi e il catalogo premi 2025/2026.

AVVISO PER LA STAGIONE 2026/27 – RIORGANIZZAZIONE DEI SETTORI

In vista dei lavori di ristrutturazione previsti per la stagione sportiva 2026/27, la configurazione di alcuni settori dello stadio subirà modifiche. Di conseguenza sarà garantito a tutti gli abbonati 25/26 il diritto di prelazione temporale e di tariffa ma non sarà possibile garantire il medesimo posto/settore precedentemente occupato a tutti gli abbonati.

La Società si riserva di fornire maggiori dettagli e modalità operative entro i termini stabiliti per la campagna abbonamenti 2026/27.

RIEPILOGO FASI DI VENDITA

FASE 1: PRELAZIONE ABBONATI 24/25: 9 luglio 12:00 – 15 luglio 11:59

FASE 2: EX ABBONATI 23/24 + PRELAZIONE ABBONATI 24/25 +: 15 luglio 12:00 – 21 luglio 11:59

FASE 3: VENDITA LIBERA + EX ABBONATI 23/24 + PRELAZIONE ABBONATI 24/25: 21 luglio 12:00 – 28 luglio 18:00

FASE 4: CAMBIO POSTO: 29 luglio 09:30 – 18:00 (Solo presso il Fiorentina Point)

FASE 5: VENDITA LIBERA: 30 luglio 10:00 – 1° settembre 18:00

RIEPILOGO RIDUZIONI

FEDELISSIMO – sconto per gli abbonati da 10 anni consecutivi ovvero dalla stagione 15/16 con eccezione delle stagioni 20/21 e 21/22, disponibile fino al 28 luglio ore 18:00.

UNDER 14 – sconto per i nati dal 01/01/2012; l’abbonamento dovrà essere associato ad un abbonamento a tariffa “Intero”, “Fedelissimo”, “Over 70” o “Under 25” (Se maggiorenne).

UNDER 25 – sconto per i nati dal 01/01/2001.

OVER 70 – sconto per i nati fino al 31/12/1955.

INVIOLA PREMIUM CARD

Si ricorda che per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessario essere in possesso della tessera INVIOLA PREMIUM CARD in corso di validità. La tessera potrà essere acquistata o rinnovata al costo di 20 euro con validità biennale.

DOVE ACQUISTARE O RINNOVARE

Online su www.acffiorentina.com/abbonamenti-25-26

Fiorentina Point Via dei Sette Santi 28R (angolo Via Giovanni Dupré), 50137 Firenze

Mail: fiorentinapoint@acffiorentina.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì in orario 09:30-18:00

Sarà possibile contattare lo staff del Fiorentina Point per richiedere informazioni tra le 10.00 e le 17:30 al numero +39 055 571259.

Biglietteria presso il BAR IL GIGLIO del VIOLA PARK (via Pian di Ripoli 5, Bagno a Ripoli), in occasione del Ritiro Estivo, date e orari saranno comunicati sui canali ufficiali del Club.

Rete Vendita Vivaticket.