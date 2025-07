Calciomercato Betis su Mandragora, la Fiorentina incontrerà l'agente. I viola premono su Esposito

vedi letture

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Mandragora e un futuro in bilico

La Fiorentina ha programmato col procuratore un incontro per discutere del rinnovo (attuale scadenza 2026), ma nei giorni scorsi ha ricevuto un'offerta dal Betis di circa 4/8 milioni per il giocatore. I viola hanno rifiutato soprattutto su pressione di Stefano Pioli, che lo vorrebbe con sé. In settimana il summit tra club e agente del calciatore.

Kean, prosegue il mistero

Il giocatore ha cancellato ogni foto dal profilo Instagram, da capire se per riferimenti calcistici o meno. Sul classe 2000 rimane forte il pressing dell'Al Qadsiah, che sta aspettando una risposta dall'attaccante. Su di lui anche l'interesse del Manchester United e sondaggi su Napoli e Milan: l'ex Juve non ha ancora sciolto le riserve.

Esposito rimane l'obiettivo

Sebastiano Esposito è sempre nelle mire della Fiorentina, col giocatore che ha dato il suo benestare ai viola. Si attende l'offerta che la società di Commisso deve presentare all'Inter, la stima del cartellino è attorno ai 10 milioni.

Centrocampo in costruzione

Adrian Bernabé rimane il pallino dei viola. Il giocatore ha aperto al trasferimento alla Fiorentina ma rimane lo scoglio legato al Parma: i ducali hanno già ceduto Bonny e non necessitano di vendere, per cui chiedono circa 25 milioni per il regista spagnolo.