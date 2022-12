NARDELLA A RFV: "LA CONFERENCE UN SOGNO. VOGLIAMO INIZIARE I LAVORI AL FRANCHI GIÀ NEL 2023"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato in esclusiva su Radio Firenzeviola per augurare un buon natale a tutti i tifosi della Fiorentina e parlare delle situazioni legate al Franchi e al Viola Park: "Vi ringrazio per avermi chiamato, sono molto contento di essere collegato con voi e colgo l'occasione di augurare a tutti i vostri amici che vi seguono un grande abbraccio e un buon natale. Io sono a lavoro fino a domani e riprenderò i lavori il 27 mattina, ci sono tante scadenze legate alla fine dell'anno, abbiamo avuto problemi dell'ultima ora come lo sciopero dei sindacati al teatro del Maggio, il mio lavoro non si ferma mai".

Cosa ne pensa del successo sportivo di Firenze nel 2022?

"Io credo che Firenze abbia una tale levatura nazionale che deve sempre ambire a grnadi eventi nazionali, abbiamo vissuto due mesi strepitosi grazie agli ATP 250 di tennis, che sono stati premiati come miglior torneo di tennis in assoluto in Italia, stiamo lavorando con la Federazione Italiana Tennis per un altro appuntamento nel 2023. Il Tour de France passerà dal Viola Park. Infatti dopo che si uscirà dal centro storico i grandi ciclisti attraverseranno viale Europa e passeranno dal nuovo centro sportivo viola, per poi dirigersi verso il Mugello, è così una sorta di gemellaggio tra Fiorentina e Tour de France,che è il terzo evento più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Per chiudere l'ultima notizia è quella del Golden Gala, dopo il successo della prima edizione tornerà l'anno prossimo con la consegna delle medaglie d'oro. Mettiamo insieme ciclismo,atletica e calcio, perché la Fiorentina per me è un punto fermo".

Che obiettivi si pone per la Fiorentina in questo 2023?

"Non è facile portare avanti tutte e 3 le competizione, solo squadre con rose robuste riescono a farlo, se devo guardare con un po' di pragmatismo la Conference può essere il nostro sogno, il sorteggio non ci ha penalizzato ma non dobbiamo pensare di aver già vinto contro il Braga, io conosco la realtà del Portogallo e sono un paese di grande tradizione calcistica, se dovessi sognare per il 2023 da tifoso vorrei avere una gioia in Conference che ci siamo meritati lo scorso anno".

Su Stadio e Viola Park:

"Io auguro alla Fiorentina e a tutta la società di rispettare i tempi e godersi il Viola Park, che sarà il più bello d'Italia e tra i più belli al mondo, ma il 2023 sarà sicuramente anche l'anno dello stadio, dove metteremo a punto i dettagli sulla convenzione del Franchi attuale e lavoreremo per il nuovo. Correremo per iniziare i lavori, io ho l'obiettivo di cominciare prima della fine del 2023. Questo è importante per raggiungere gli obiettivi del Pnrr. Lo stadio Franchi è un monumento nazionale e di proprietà del comune, quindi è giusto che sia l'ente pubblico a pagare la riqualifica, sennò rischierebbe di essere abbandonato come il Flaminia a Roma. E posso dire che le risorse a disposizione ci sono e sono sufficienti: ci sono arrivate le ultime comunicazioni dai ministeri sull'intero budget. L'area esterna di Campo di Marte non sarà realizzata con i fondi pubblici ma tramite investimenti privati".