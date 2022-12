NANI A RFV, Amrabat-Liverpool? Cercano quel ruolo

Il dirigente Gianluca Nani ha parlato dei temi di mercato legati alla Fiorentina a Radio Firenzeviola: "Amrabat è un buonissimo giocatore che non era partito bene. Forse non è tra i primi 3 migliori al mondo nel suo ruolo ma è un buon giocatore che sta giustificando i soldi spesi per lui dalla Fiorentina. È al centro del progetto. Liverpool su di lui? Non mi è arrivata la voce anche perché non la cerco, faccio un lavoro diverso... (ride, ndr). Però è vero che il Liverpool cerca in quel ruolo e forse più di un giocatore. Non so se Amrabat è nel loro elenco, poi è difficile dire se valga il Liverpool: lo valuteranno loro anche se in Premier l'intensità necessaria è tanta. Sulle cifre, se il Liverpool vuole un giocatore ne spende anche 100 di milioni. Dipende se lo valutano da Liverpool oppure no. Per quanto riguarda la Fiorentina, io sono sempre per cedere di fronte ad offerte congrue e poi reinvestire nella maniera adeguata".

E Milenkovic al West Ham?

"Lui invece ha tutte le caratteristiche per giocare in Inghilterra: caratteristiche fisiche perfette per il West Ham. Io lo vedo ottimo per gli hammers, quindi ci sta che possano cercarlo. Poi non so se avverrà a gennaio".