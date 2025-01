MPASINKATU A RFV, Man va preso. Maldini non parte

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, è intervenuto a "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola: "A Monza è stata una gara trappola perché quando affronti una squadra che non ha niente da perdere e tu non sei in un momento positivo, diventa doppiamente pericolosa. Ho visto una squadra spenta, mi aspettavo dal punto di vista della garra qualcosa in più. Io sono un moderato: non mi esalto quando si parla di Champions, non mi deprimo in un momento di flessione. La Fiorentina ha fatto un campionato inaspettato e può capitare un momento così. Ci sono tanti giocatori che in questo momento non sono brillanti. Devono compattarsi e ripartire perché la rosa è buona e con il mercato la squadra sarà pronta per riprendere il suo cammino per restare in alto in classifica".

Cos'ha Gudmundsson?

"Io non l'ho riconosciuto a Monza e quando un giocatore è irriconoscibile è difficile dare un giudizio. Non so se sia qualcosa di fisico, ma è il cugino di quello visto al Genoa. Ho trovato diversi giocatori in un momento non felice della loro stagione ma devono sbloccarsi tutti: si entra nel momento decisivo perché ora i punti valgono doppio. Ti giochi tanto dei traguardi a cui ambisci".

Maldini o Luiz Henrique?

"Maldini è sempre stato un pallino di Palladino e l'ha lanciato ma in questo momento il Monza non si priva dei suoi gioielli, la vedo difficile. Luiz Henrique sarebbe un crack, un colpo top per dare energia nuova a questa squadra".

E Man del Parma?

"Un giocatore che ha dimostrato anche in Serie B di essere molto forte. Ha la maturità giusta per arrivare alla Fiorentina, a me piace tantissimo perché ha qualità e personalità. Va preso".