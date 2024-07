MPASINKATU A RFV, Kean a Firenze deve essere una rock star. Mi piacerebbe Colpani

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare delle tematiche principali di casa Fiorentina,a a partire da un giudizio su Kean: "Si parla di un ragazzo italiano di 24 anni che servirà, oltre alla Fiorentina, anche alla Nazionale. A questa età è a un bivio. Dopo essere stato reclamizzato da giovane millennials non ha mantenuto, tranne a Parigi, le aspettative. Ora però può ripartire a Firenze in una piazza calda. Lui deve essere tra virgolette una rock star a Firenze. E' un calciatore che sa segnare, che vede la porta. Lui sa di aver perso due europei nel 2021, per motivi caratteriali, e nel 2024. Lui in un colpo solo si può riprendere la scena nel club e la nazionale. Palladino poi lo voleva anche al Monza. Sicuramente Palladino lo avrà sentito, secondo me Kean a Firenze è un connubio giusto".

Un consiglio a Kean?

"Parlo da fratello maggiore. E' un talento, tra caratteristiche tecniche e fisiche deve fare di più. Lui e suo fratello, che gli sta molto vicino sanno di aver scelto la piazza giusta. A me della musica e delle discoteche non interessa, a me interessa il campo. Lui deve fare bene in campo. Lui è a Firenze e sicuramente è la piazza che voleva".

Per completare il reparto offensivo adesso chi serve tra prime punte ed esterni?

"Secondo me le due prime punte sono Kean e Beltran. Kean può essere la prima punta, Beltran imparerà se non ha le caratteristiche precise. Conta anche il modulo, secondo me il terminale può farlo. In questo momento poi c'è ancora Nzola. Numericamente c'è ancora lui. Sugli esterni? Zaniolo o Colpani. Se non dovesse arrivare Zaniolo, di cui si parla ormai da tempo, andrei su Colpani che è stato allenato da Palladino, facendo bene, al Monza".