MONTUORI JR A RFV, Nico ha meritato la numero 10

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ascolta l'audio

Angelo Montuori a Radio FirenzeViola

Angelo Montuori, figlio dell'ex viola Miguel Montuori, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" della maglia numero 10 che al tempo indossò suo padre e che da oggi vestirà Nico Gonzalez: "Il numero dieci è una tradizione, è la maglia dei re. Poi a Firenze l'hanno avuta Antognoni, Baggio, Rui Costa, De Sisti e... anche mio babbo. Spero possa portare bene, visto che lui ci vinse lo scudetto. Per me Gonzalez se la merita. Lo avrebbe detto anche mio padre. E' un professionista, imposta, rifinisce come faceva mio babbo".

Cosa pensa di Beltran?

"Lo abbiamo già osservato in casa nostra, è la ciliegina di quest'anno. Spero che arrivi a 16 gol: è come Batistuta, tira giù la testa e va avanti".

Infantino è pronto per il calcio italiano?

"E' una promess ma bisogna dargli tempo. E' un bel cavallo. Ha personalità".

Di Martinez Quarta che idea si è fatto?

"E' un buon giocatore ma gli manca un compagno accanto. Bisogna

Chi piacerebbe, oggi, a suo padre?

"L'allenatore, Italiano. Ha una filosofia di gioco, al di là degli errori che possono fare tutti. Secondo me ci si diverte quest'anno. Ma anche il centrocampo sarebbe piaciuto a mio padre... Era il suo ruolo".