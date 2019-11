MONTELLA, TECNICO NON IN DISCUSSIONE MA...

Le cinque sberle di Cagliari hanno fatto male a tutto l'ambiente, la Fiorentina è uscita con le ossa rotte dalla sfida della Sardegna Arena e il giorno dopo è ancora tempo di leccarsi le ferite. Il nome di Vincenzo Montella è finito sul banco degli imputati e anche se dalla società filtra che il tecnico non sarebbe in bilico secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it le cose potrebbero svilupparsi in un altro modo. Nella giornata di oggi ci sarebbero infatti stati i primi approcci con Luciano Spalletti, presente a Firenze in un noto locale del centro, a pochi passi da Ponte Vecchio.

Come detto, almeno per il momento, non sarebbe previsto un ribaltone, anche perché il tecnico di Certaldo è ancora sotto contratto con l'Inter che ha messo i bastoni tra le ruote al Milan nel momento dell'esonero di Giampaolo e prima della nomina di Pioli come nuovo allenatore, ma qualcosa si muove e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti. Le cifre sono importanti, visto che Spalletti percepisce 4,5 milioni di euro a stagione dal club di Suning nel contratto che scadrà il 30 giugno 2021, ma in caso di esonero di Vincenzo Montella la Fiorentina sarebbe disposta al sacrificio, per iniziare un nuovo percorso con un tecnico che non ha mai nascosto la sua fede viola.