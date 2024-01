MONFRECOLA A RFV, "Rodriguez è tecnico, ma mi sorprende lo voglia ora la Fiorentina"

Ascolta l'audio

Alessandro Monfrecola a Radio FirenzeViola

Alessandro Monfrecola, esperto di calcio messicano ed intermediario, ai microfoni di Radio FirenzeViola ha descritto Brian Rodriguez, ultimo nome di mercato cercato dalla Fiorentina in queste ore: “Fisicamente non è mastodontico, è alto meno di un metro e ottanta. Però e tecnico, sa giocare su entrambe le fasce da esterno alto. Ha un bel carattere, può facilmente adattarsi alla Serie A pur che venga con l’atteggiamento adatto. Non facile si ambienti veloce a gennaio, ma dopo qualche partita può dare il suo contributo”.

Prosegue sulla carriera di Rodriguez, passato anche dalla Spagna all'Almeria: “In quel momento l’Almeria era in seconda divisione e non fece bene, per questo è rientrato in Messico. Il fatto che la Fiorentina lo stia cercando a me sorprende, perché il ragazzo può giocare in Italia, la Fiorentina è ottimo allenatore ma lui non segna tanto. Come giocatore però è buono”.