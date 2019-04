MONDONICO A FV, COM'È NATO IL MIO AMORE PER LA VIOLA

Nella giornata dedicata agli innamorati, Firenzeviola.it ha voluto interpellare nell’arco di tutta la giornata i veri tifosi viola per capire se e come nasce l’amore per una squadra di calcio ed in particolare per la maglia gigliata. Nel finale di questa giornata dedicata all’amore Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva l’attuale allenatore del Novara, Emiliano Mondonico, da sempre tifoso viola, per farsi raccontare come è nata la sua passione per la Fiorentina e la maglia viola.

Mister ci racconti com’è nato il suo amore da sempre dichiarato per la Fiorentina.

“E’ nato tutto da una maglietta viola anzi per la precisione era una polo viola che mi fu regalata da piccolo quando gli altri bambini invece avevano maglie della Juventus, dell’ Inter e del Milan. Quando mi fu regalata questa polo si sentiva solo parlare della Fiorentina ma io non l’avevo mai vista; tra me e la Fiorentina però nacque subito un legame forte. Allora immaginavo il bomber Virgili, che era il capocannoniere, come fosse un gigante di due metri che spezzava in due le difese. Quando poi ho avuto la fortuna di conoscerlo mi sono reso conto che non era un gigante di due metri ma sicuramente era davvero un uomo straordinario. Da lì è scattata la scintilla definitiva tra me ed il colore viola, una fede che dura tutt'ora”.

Come descriverebbe il suo rapporto con la sua squadra del cuore da tifoso?

“Il tifo per una squadra non cambia mai e non muta mai a seconda dei risultati. L’amore per una squadra rimane per tutta la vita comunque vadano le cose. Anzi, il vero amore esce fuori proprio nei momenti di difficoltà e di crisi, altrimenti che amore sarebbe se al bagliore delle prime difficoltà diventasse quasi un odio?”.

Nel ringraziarla per il suo contributo, tutta la redazione di Firenzeviola.it le fa i complimenti per la sua nuova avventura a Novara e per l’ultima vittoria importantissima in casa dell’ Inter.

“Io ringrazio voi e sempre forza viola!”