MILANI A RFV, Franchi, tempistiche e modalità: vi spiego. State sereni

Luca Milani, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Firenze, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante "C'è polemica" spiegando: "Cronoprogramma sul Franchi? Verrebbe da dire di stare sereni. La città di Firenze tiene molto allo stadio e alla Fiorentina e dobbiamo lavorare tutti per far finire questa storia nel migliore dei modi. Intanto abbiamo iniziato i lavori come da cronoprogramma perché abbiamo uno stanziamento da 151 milioni che va onorato e portato a termine. Non è la totalità dei soldi necessari, mancano i 55 milioni tolti dal Governo e il Comune di Firenze ha fatto ricorso, vedermo come andrà questa partita. Il cronoprogramma attualmente riguarda l'inizio dei lavori: abbiamo appaltato la ristrutturazione con un cronoprogramma che prevede dei tempi molto stringenti. Lo stadio doveva essere libero, senza che la Fiorentina ci giocasse dal 2025 ma da settembre si è aperta una nuova possibilità dal momento in cui Commisso ha proposto una strada nuova ribadendo che non avrebbe ammesso che la Fiorentina giocasse al Padovani, possibilità che avevamo messo in campo. Siccome la preferenza era di restare al Franchi, ciò significa che i tempi si devono allungare: questo allungamento va concordato e visto insieme alla Fiorentina e ad altri soggetti".

Come sono i rapporti con Commisso?

"Il rapporto tra Comune e Fiorentina sono cordiali e buoni, anche perché i lavori sono partiti e stanno andando avanti in maniera seria nonostante le difficoltà di trovare rocce sotto la Curva Fiesole. A questo punto non si torna indietro e non ci sono altre strade. Ora mi auguro l'impegno della Fiorentina attraverso il project financing in cui si concorda un canone d'affitto in concessione. Commisso dice che vuole controllo totale ma bisognerà vedere attorno a un tavolo. Vediamo positivamente l'inserimento di Commisso e della Fiorentina ma la ristrutturazione va fatto seguendo le indicazioni che sono arrivate: questa può essere la chiusura del cerchio".

Scongiurato il pericolo Sagrada Familia.

"L'obiettivo è ospitare l'Europeo nel 2032 e bisogna che il Franchi sia a un buon punto entro ottobre 2026".

