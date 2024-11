MELUSO A RFV: "Su Beltran vanno dati meriti a Italiano. Kean è superiore a Retegui"

FirenzeViola.it

© foto di FEDERICO SERRA

Il dirigente Mauro Meluso, intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio', ha parlato così: "Le parole di De Laurentiis e Marotta? C'è poco da commentare, sono diatribe che a volte accadono ma ognuno tira acqua al suo mulino. Secondo me la vera domanda è se affidarsi al VAR oppure no, perché io tornerei quasi alle vecchie abitudini, perché questa tecnologia lascia comunque adito alle interpretazioni. Ai fini dello spettacolo bisognerebbe fare un passo indietro sul VAR".

Come vede questa Fiorentina?

"Ho visto giocatori rigenerati alla Fiorentina. Penso a Beltran, devo fare i complimenti a Palladino perché ha fatto veramente un passo avanti. L'argentino è stato preso come un centravanti classico e non lo è, lo ha trasformato Italiano in un trequartista che se vogliamo a volte fa anche la mezzala. Bisogna dare merito di questo a Italiano che ha fatto un gran lavoro. Se mettiamo Beltran a fare il centravanti alla Kean non sfruttiamo appieno le sue doti".

Di Kean cosa ne pensa?

"È vero che prima di Firenze non aveva segnato tanto ma è anche vero che non ha giocato troppo. Da fuori posso solo dire che ora è nell'ambiente giusto, sente la fiducia addosso e senza nulla togliere a Retegui, per me Kean è di un livello superiore".

Secondo lei è più forte la Lazio o la Fiorentina?

"Hanno lavorato entrambe molto bene sul mercato. Io ho giocato nella Lazio quindi parteggio un po', però devo dire che entrambe hanno fatto ottimi innesti. Sulla scia di quello che ha fatto Italiano, la Fiorentina oggi ha chance di giocare per i primi quattro posti".