MARIANELLA A RFV, Vittoria meritata. Mercato? Una punta

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Marinella a Radio FirenzeViola

Il noto giornalista di SkySport Massimo Marianella è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per commentare il passaggio del turno della Fiorentina in Coppa Italia contro il Bologna: "Straordinario risultato. Ieri non era facile contro un'ottima squadra come il Bologna. Mi sono piacevolmente sorpreso della scelta iniziale di Italiano. I viola hanno sofferto per un'oretta poi però ha meritato di passare il turno. La Fiorentina ha tratto il meglio con i mezzi che aveva. un risultato da incorniciare".

La Fiorentina ha cambiato modo di arrivare al risultato cosa ne pensa?

"In questo sport vinci perché fai un gol in più. Ci voleva questo step. Italiano è la cosa più straordinaria che sia capitata alla Fiorentina. È stata la scelta migliore della dirigenza. La Fiorentina stra traendo il meglio possibile. Unica cosa i viola non possano continuare a prescindere da attaccanti che segnino. Nzola e Ikoné stanno facendo meno di quelle che sono le loro possibilità, ad ora non sono giocatori di questo livello. Io non ricordo un gennaio in cui la Fiorentina sia stata così in alto in più di una competizione".

La società deve aiutare questo allenatore e questa squadra?

"Quando parlo della Fiorentina aggiungo sempre un dato. La società è riuscita a fare tutto quello che ha fatto grazie a dei conti in regola. E questo è motivo di orgoglio. Detto questo ora è il momento di fare qualcosa senza svenarsi, ma sapendo scegliere i giocatori giusti. Serve un terzino destro e un attaccante. Poi potrebbe servire un esterno di attacco e un centrocampista per far rifiatare Duncan".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST