MARIANELLA A RFV: "Ieri primo tempo orribile. Va battezzata una formazione titolare"

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

Massimo Marianella, nota voce e volto di Sky Sport, nel corso di "Chi si compra?" ai microfoni di Radio FirenzeViola ha commentato la partita di ieri tra Parma e Fiorentina: “Quella viola è una squadra quinta in classifica, prima in Conference, ha passato il turno in Coppa Italia e deve giocare la Supercoppa Italiana. Mi sembra un inizio di stagione più che positivo. Poi, che la Fiorentina abbia sempre giocato bene non è vero. Ieri il primo tempo è stato orribile, abbiamo visto la coppia Nzola-Beltran, che a detta di Italiano è una situazione che potremo rivedere. Direi che trovo ridicolo sentire sempre critiche a Italiano. Questa squadra con lui ha fatto 22 punti in più dell’anno prima alla prima stagione, l'anno scorso ha fatto due finali. Francamente è difficile chiedere di più. Bisogna vedere un po’ di più le cose positive, e questa Fiorentina ne sta dando”.

Prosegue sulla gara di ieri: “Non mi sono piaciuti Kayode e Parisi. Mandragora non benissimo, Brekalo lo attendevamo e non ha fatto bene, e a destra ci ha giocato già altre volte in nazionale. Arthur e Ranieri hanno cambiato la partita, sono stati decisivi entrambi. È vero che le alternative di questa squadra non hanno reso ieri, bisogna battezzare una squadra titolare: tutta questa rotazione, nei grandi club, alla fine non c’è. La formazione più o meno è sempre quella”.

