MARIANELLA A RFV: "ECCO COSA HO DETTO A MARESCA. A COMO I DIRIGENTI VIOLA..."

Il giornalista e commentatore televisivo Massimo Marianella è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'. Queste le sue parole a partire dalla posizione di Martinez Quarta: "Secondo me non ha fatto male ma se tu prendi qualsiasi persona e la metti a fare qualcosa di nuovo bisogna dargli tempo, e la Fiorentina in questo momento non ha tempo, per fortuna aggiungo io. Sono convinto che la Conference sia importante e non la mollerei mai neanche per una grande stagione in campionato: credo che la Fiorentina debba provare ad alzare un trofeo. Tutti a Firenze meritano di vincere qualcosa. Economicamente arrivare in Champions è importante ma per me non c'è paragone rispetto a cosa può voler dire sollevare un trofeo. Un trofeo è per sempre, come si dice dei diamanti, mentre un quarto posto è una situazione temporanea. Forse per la società è più importante, per un tifoso secondo me non dovrebbe esserlo".

Però in Conference c'è il Chelsea...

"Io ero a Londra in questi giorni e sono stato dal mio amico Maresca provando a convincerlo che per il Chelsea è più importante la Premier ma purtroppo temo di non esserci riuscito (ride, ndr). Anche per loro vale il discorso di vincere un trofeo e secondo me in Premier competeranno ad alti livelli ma vincere qualcosa vuol dire tanto, per loro significherebbe anche aver vinto tutti i trofei internazionali. Io gli ho ricordato solo che la Fiorentina per ora è l'unica squadra che ha giocato tutte le finali europee possibili...".

Come si batte l'Inter?

"Facendo un gol in più. A parte gli scherzi, con un po' di leggerezza e sfrontatezza. Questa Fiorentina è clamorosamente diventata pratica. A Como vince non giocando benissimo e con qualche errore, i dirigenti con cui ho parlato non erano neanche troppo contenti e di questo io sono felicissimo perché significa che c'è ambizione e che non ci si fa guidare dal risultato. Tutta la struttura sta crescendo e di questo bisogna dare merito a questa società. L'Inter è sempre la più forte in Italia, ma forse meno rispetto ad altri anni: concede qualcosa in difesa e va attaccata, io non la aspetterei troppo. La Fiorentina può vincere e può farlo a cuor leggero".

