MARIANELLA A RFV: "Beltran giochi il più possibile. Palladino ha trovato sicurezza in se stesso"

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" direttamente da San Gallo, in Svizzera, dove commenterà la gara di stasera: "Mi aspetto una formazione sostanzialmente di giocatori alternativi. E li chiamo così perché i Martinez Quarta e i Biraghi li considero dei titolari. Da queste parti ci parlano di un grande entusiasmo che accoglierà la Fiorentina allo stadio Kybunpark, anche perché il San Gallo è ben conscio di sfidare una finalista-bis di questo torneo. E quindi sarà carico".

Beltran è chiamato agli straordinari?

"Penso e spero che Kean ci sarà contro la Roma, dunque mi aspetto che Beltran possa giocare stasera ma anche domenica. Anche perché ragazzi ben allenati che vanno dai venti ai trent'anni possono fare tranquillamente più di una partita a settimana. In NFL fanno anche quattro o cinque gare a settimana. E poi se Beltran gioca, male non gli fa...".

Ikone ha un problema che si chiama partita?

"Lui continua a illudere un allenatore dietro l'altro per quello che fa in allenamento, e che poi non ripete in partita. Quella di stasera sarà l'ennesima opportunità per un calciatore che in carriera vanta pure dei dati buoni. Il problema è che quel 'prima o poi' sta diventato più 'poi' che 'prima'...".

Palladino ha alzato i toni?

"Li ha alzati anche perché forte di risultati positivi. Sta facendo crescere la sua squadra ma non sono stupito di questo, perché aveva fatto capire già all'inizio della sua carriera di poter sedere su una panchina importante come quella della Fiorentina. Io penso che sia un bravo allenatore che si sta rendendo conto di dove è arrivato, del peso storico di questa piazza. Parlandoci, ieri, l'ho trovato più sicuro di sé".

