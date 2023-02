MARCHESCHI (FDI) A RFV, Oggi al V. Park: Commisso...

Il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, presente stamani per la visita di Abodi al Viola Park, ha parlato a Radio Firenzeviola nel pomeriggio: "Abbiamo visto ancora un cantiere, con il presidente Commisso che si lamentava per i ritardi nei lavori: avrebbe voluto chiudere tutto in un mese ma dovrebbero finire tutto entro maggio. Sarà un centro sportivo innovativo, all'avanguardia, che potrebbe essere da stimolo per tutto il calcio italiano. Giochiamo ormai in una serie di Lega C rispetto alla Premier, se tutti quanti in Italia prenderanno ad esempio un progetto del genere potrebbe crescere l'attrattività del nostro campionato".

E l'aspetto sportivo?

"Ieri ero tra quelli che imprecavano per non aver vinto l'ennesima partita al Franchi, però devo anche dire che lavoriamo con una società che fa investimenti importanti. Anche lo stadio, il Governo ormai avrete capito che non frena il progetto. Penso che si dovrà soffrire un altro anno o due, poi ci aspetta un grande futuro. Il sistema calcio è sull'orlo di un burrone e non è comprando un calciatore o due che lo miglioriamo".