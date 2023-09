MALUSCI A RFV, Italiano ora recuperi Martinez Quarta

FirenzeViola.it

Alberto Malusci a Radio FirenzeViola

Alberto Malusci, ex Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Viola amore mio', parlando della questione relativa all'acquisto di Mina: "Purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Mina è un buon giocatore, le perplessità erano sulla resa fisica e queste due partite ravvicinate hanno fatto sì che il fisico non reggesse. E' un problema perché la Fiorentina adesso è molto corta in difesa dovendo giocare tre competizioni. A posteriori, forse un quinto difensore sarebbe servito a prescindere"

L'acquisto del quinto difensore è un appunto che già era stato fatto, cosa ne pensa?

"Se la Fiorentina avesse fatto un colpo dietro il voto al mercato sarebbe stato più alto, che comunque resta sufficiente. Adesso vedremo se un giovane come Comuzzo o Dalle Mura potrà rivelarsi un'alternativa valida".

Punterebbe sui giovani o si affiderebbe agli svincolati?

"Dipende da ciò che cerca Italiano. Se il mister vuole giocatore pronti e non affidarsi ai giovani l'unica alternativa è mettere gli occhi sul mercato degli svincolati".

Italiano adesso dovrà anche recuperare Martinez Quarta.

"Quarta deve riprendersi soprattutto a livello mentale. Contro il Lecce probabilmente era distratto dal mercato, in quel momento sembrava con le valige in mano e pronto al trasferimento. Deve migliorare sulla costanza ma adesso deve cercare di ritrovarsi perché le qualità non gli mancano. Italiano per recuperarlo dovrà dagli fiducia".

Fiducia che può essere data in Conference?

"Italiano ci ha abituati che nella Fiorentina, a parte per Milenkovic, non ci sono gerarchie chiare e definite".