MALESANI A RFV, Non capisco le critiche a Italiano. Il suo calcio è spumeggiante

Alberto Malesani a Radio FirenzeViola

Alberto Malesani, ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Chi si compra?". Queste le sue parole: "Non vedo niente di negativo nel lavoro di Vincenzo Italiano a Firenze. Non capisco dove siano i problemi del suo rendimento. Probabilmente la Fiorentina in questa stagione è partita troppo forte e adesso c'è stato un piccolo rallentamento ma sono certo che si riprenderà sicuramente. Il calcio di Italiano, a parer mio, è spumeggiante, per questo non capisce perché bisogna sempre cercare il pelo sull'uovo nel lavoro di questo allenatore. Il suo calcio è bello da vedere, quando si va a seguire le squadre di Italiano allo stadio è sempre divertente, magari fossero come Italiano tutti gli allenatori. Io sono dell'idea che nel calcio quello che conta è vedere la mano dell'allenatore nella squadrea e nella Fiorentina si vede molto la mano di Vincenzo. A Firenze c'è un grande presidente, spesso ci si dimentica che è meglio avere un presidente attento ai bilanci, a Firenze ne sappiamo qualcosa sul risorgere dalle ceneri".

