MACCOPPI A RFV, Basilea giovane ma con qualità

Stefano Maccoppi a Radio Firenze Viola

Stefano Maccoppi, ex calciatore italiano, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del prossimo impegno della Fiorentina in Conference League contro il Basilea: "Il calcio svizzero si è evoluto molto negli anni. Il decennio precedente il Basilea vinceva il campionato ogni anno. Da due o tre anni ha sfoltito la rosa per puntare sui giovani, tranne pochi giocatori tipo Lang e Frei e Xhaka che giocano in nazionale. Uno dei giovani lo conosco, si chiama Amdouni, ha grandi qualità ed è molto bravo nell'uno contro uno, oltre che vede la porta. Io lo allenai 3-4 anni fa, aveva 19 anni e già faceva la differenza".

Xahka è il motore della squadra.

"La sua vivacità a centrocampo si fa sentire, è un ottimo incontrista oltre a dare equilibrio alla squadra. È una macchina da guerra. Ha rinnovato il contratto, penso terminerà la carriera al Basilea".

Balsilea gioca 352.

"Si Vogel ha un modo di giocare propositivo. Lang e Xhaka a centrocampo permettono ad attaccanti ed esterni di stare più avanti. Zeqiri è più un trequartista che viene tra le linee, mentre Amdouni si inserisce alle spalle dei difensori".

Fiorentina favorita?

"Nel doppio confronto ci sta tutto. La Fiorentina ha più esperienza. Il Basilea ha un'età media di 19/22 anni. Zeqiri ha 22 anni, Ndoye pure. I giocatori si devono ancora formare. Sono giocatori con 3/4 anni di esperienza in Serie B e uno in Serie A. Poi ci sono Xhaka, Frei e Lang che danno esperienza alla squadra. La Fiorentina non deve prendere sotto gamba questo impegno. Hanno un gran tifo, sono sempre 25.000 spettatori. Io fossi Italiano studierei molto bene questa squadra. Loro hanno una mentalità di non speculare l'avversario, possono essere molto propositivi o molto chiusi".