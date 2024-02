M.ORLANDO A RFV, Serve un ds più capace: Commisso lo deve capire

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

Massimo Orlando, ex viola e opinionista, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo dal comparto tecnico: "Bisogna che qualcuno faccia capire a Commisso, sempre che al presidente interessi, che qualcuno di più navigato, esperto o portato a fare il direttore sportivo, sempre con la supervisione di Barone, serve. Io non sono rimasto male del mercato di gennaio, perché a parte il Napoli nessuno ha comprato. Hanno fatto bene a non prendere Gudmundsson a quelle cifre".

Come sostituire Arthur?

"La soluzione la deve trovare Italiano perché i risultati parlano chiaro. L'arretramento di Bonaventura come play, potrebbe essere un tema da proporre. Perché davanti ora deve giocare con Belotti e Beltran. Come ha giocato Nzola, negli anni '90 avrebbe preso delle manate che non finivano più. Il mister deve cambiare qualcosa e Jack può essere arretrato perché lo sa fare molto bene. È duttile e lo sa fare, per me può essere adattato in attesa di recuperare Arthur".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!