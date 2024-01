M. ORLANDO A RFV, Prendiamo Insigne, Firenze il top

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista gigliato, Massimo Orlando, ha commentato a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola il momento della Fiorentina. A partire da chi è giusto far giocare contro l'Inter: "Io là davanti sono per dare spazio a Beltran e impiegherei anche Sottil, perché è difficile tirare fuori delle motivazioni da un ragazzo, Brekalo, finito tra gli esuberi. Devo dire che quest'ultimo l'ho sempre reputato un normalissimo, in Serie B se ne trovano tanti così...".

Contro l'Inter è giusto andare sul sicuro con la difesa a quattro?

"Intanto è giusto schierare Parisi perché aveva iniziato bene salvo essere confuso con il cambio di ruolo. Dopodiché non vedo grande turn over sull'aspetto tattico".

Rodriguez è un profilo interessante o meglio andare sul sicuro?

"A suo tempo ho sentito fare il nome di Insigne... Alla fine non sta male, è mezzo anno che è là in America... E vi dico che secondo me è la piazza perfetta per lui, perché si gioca a calcio. Speriamo che la società ci regali un acquisto, altrimenti che si esponga e dica di non volere il quarto posto".