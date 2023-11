KRAUSZ A RFV, Meno di 60mln per Nico non li offrono

FirenzeViola.it

Barend Krausz, agente Fifa ed esperto di calcio argentino, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Weekend'. Queste le sue parole: "Sto partendo proprio ora per l'Argentina. Nico Gonzalez? Non ho timore di un assalto per gennaio ma nel prossimo mercato estivo qualche offerta importante ci sarà, bisogna vedere quale sarà la cifra a cui non si potrà dire di no. Oggi a meno di sessanta milioni non se ne parla neanche, tanto più perché la Fiorentina non ha bisogno di soldi".

Chi se li può permettere tutti quei soldi?

"L'Inghilterra, ma anche Real Madrid e Barcellona. Secondo me è un giocatore da 15 reti a stagione, i grandi club cercano profili come il suo".

