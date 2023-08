JACOBELLI A RFV, Nzola certezza. Beltran che colpo

FirenzeViola.it

Il direttore Xavier Jacobelli, nel pomeriggio di Radio FirenzeViola durante il Social Club, ha parlato così della Fiorentina dopo la vittoria per 4-1 contro il Genoa: "Chi sogna in grande non sbaglia però nel calcio bisogna avere equilibrio. Adesso la Fiorentina si trova ha di fronte a delle riprove con il Lecce e nel playoff di Conference. L'anno scorso Italiano ha pagato l'inevitabile pedaggio delle tre competizioni, quest'anno invece arriva più preparato. La qualità del gioco della Fiorentina è la prima garanzia di questa stagione".

Cosa fare per alzare l'asticella? "La Fiorentina deve ripartire dai brillanti risultati dell'ultima stagione. Credo che le premesse siano buone, poi il mercato è ancora aperto quindi la squadra può essere ancora rafforzata. La costruzione di una grande squadra avviene gradualmente. Il Viola Park è il fiore all'occhiello di un percorso societario in crescita. Avere il centro sportivo di proprietà vuol dire tanto. E' normale che quest'anno ci sarà un approccio diverso in Europa vista l'esperienza maturata l'anno scorso. Questa esperienza si rivela determinante nel percorso di crescita di una società".

Sull'attacco viola: "Nzola ha fatto benissimo con lo Spezia ed è una certezza. Beltran è un grande talento e ha bisogno di tempo per ambientarsi nel nostro calcio. E' un colpo di mercato eccellente".

