ILIEV A FV: "VIOLA: IN SERBIA CI SONO MOLTI TALENTI. IL MIO CONSIGLIO A MILENKOVIC. VLAHOVIC-JOVIC..."

Per commentare la situazione attuale dei giocatori serbi in maglia viola, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Ivica Iliev, ex direttore sportivo del Partizan Belgrado. Queste le sue parole, a partire dalla situazione legata ad Aleksa Terzic: “Non sono la persona giusta per dire con precisione cosa fare del suo futuro. Deve decidere cos’è meglio per lui: rimanere e restare in panchina o andare altrove e giocare. Fossi in lui andrei a fare esperienza in altri luoghi, perché solo così si può crescere”.

Fino a quanto un giocatore come Milenkovic potrebbe rimanere? Il Mondiale sottotono ha diminuito le pretendenti?

“Tutti ci aspettavamo di più dalla Serbia, forse anche lo stesso Milenkovic. Adesso però lui deve continuare a giocare come ha sempre fatto. Per fare l’eventuale passo in avanti nella sua carriera ancora serve tempo. Per lui, la miglior cosa, al momento, è quella di rimanere alla Fiorentina, luogo nel quale sta molto bene e si sente a suo agio”.

C’è qualche giovane serbo che consiglierebbe alla Fiorentina?

“Ci sono tantissimi giovani giocatori serbi interessanti. La Fiorentina, negli ultimi 10, se non di più, ha fatto sempre grandi cose con il Partizan. Consiglio alla viola di venire qui e guardare. Ottimi talenti, dal portiere agli esterni, ci sono sicuramente. Non faccio nomi per non mancare di rispetto a nessuno, ma di qualità ce n’è molta”.

Vlahovic-Jovic, dopo sei mesi dell’ex Real Madrid la differenza è molta tra i due?

“Sono giocatori diversi. Vlahovic è un profilo di calciatore che può dare molto da solo. Jovic invece il contrario, dipende molto dalla squadra. E se la squadra fa fatica a giocare bene lo stesso Jovic non può fare molto. Questo è ciò che fa la differenza, in modo netto, tra loro due".