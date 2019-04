IL SAN VALENTINO DI FV, Fiorentina T.V.B.

14 febbraio 2012, una data particolare per coloro che sono innamorati. San Valentino, la festa per coloro che amano, che farebbero follie per la persona amata. Ma il tifoso viola, amerà sempre la Fiorentina, quella maglia viola, quel giglio, che nel cuore dei tifosi rappresentano qualcosa di più rispetto alla classica fede calcistica.

Per celebrare la giornata degli innamorati, Firenzeviola.it ha realizzato uno speciale sull'amore per questa squadra, con interventi nel corso della giornata da parte di coloro che amano questa squadra incondizionatamente.

Gianfranco Monti: "La Fiorentina e' il vero amore della mia vita, non si puo' descrivere da quant'è grande. Ha tutte le caratteristiche di un rapporto d'amore: e' come una moglie ed una fidanzata, ti fa godere, arrabbiare, ti fa passare dalla depressione all'orgasmo. Spero che anche allo stadio torni l'amore di un tempo, perche' Firenze ed i fiorentini sono follemente innamorati dei "viola". E spero di rivedere "in balaustra" Diego ed Andrea insieme, come ai tempi della Champions League, perche' quella prima fila vuota in tribuna d'onore mi ha fatto male. Sono convinto sia solo un periodo, spero che per tutti torni l'amore di un tempo".

Paolo Beldì: "Sono innamorato della Fiorentina come lo puo' essere uno al primo amore, quello che non si scorda mai. Farei qualsiasi cosa per lei. Tra l'altro ho sempre pensato che sono innamorato della Fiorentina come per una donna, anche se poi e' formata da soli uomini. Non ho mai avuto dubbi sulla mia sessualita', ma devo ammettere che alla mia eta' questo e' l'unico dubbio che mi e' rimasto".

Gianni de Magistris: "La Fiorentina e' l'amore della mia gioventu'. Dico solo che Giancarlo Galdiolo e' stato testimone delle mie nozze, che Antognoni, Roggi, sono miei grandissimi amici, che una volta addiruttura mi sono allenato con la Fiorentina di Carosi a fine anni 80'... Come si fa a non voler bene alla Fiorentina, lo dico da fiorentino... Devo anche dire che il calcio di oggi non mi piace più di tanto, c'è troppo business, troppa freddezza, ma il valore ideale ed il bene che voglio alla Fiorentina resta intatto".

Pietro Vuturo: "L'amore per la Fiorentina è qualcosa di irrazionale, un qualcosa che passa dal cuore. È un sentimento profondo per la maglia viola, qualcosa di antico che non si può spiegare".

Filippo Pucci: "Anche nei momenti più difficili, troviamo una giustificazione a tutto per la Fiorentina. Quello per la maglia viola è un amore incondizionato, per il quale siamo disposti a tutti".

Valter Tanturli: "Quella per la Fiorentina è passione, l'amore un uomo lo prova per una donna. La Passione per la maglia viola va oltre l'amore, una persona può tradire la moglie, ma non tradirà mai la Fiorentina. Chi nasce tifoso viola, muore tifoso viola".