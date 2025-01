GRAFFIEDI A RFV: "Viola? Nessun allarmismo. Ma non ci sono alternative a Kean"

FirenzeViola.it

Mattia Graffiedi, ex centravanti della Fiorentina, nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, ha rivolto lo sguardo al momento attuale della Fiorentina, partendo da Moise Kean e dall'attacco: "Ci aspettiamo sempre gol da Kean, ma se si dovesse bloccare per qualche partita, servono alternative. Al momento va tutto bene, ma ad oggi non ci sono alternative che hanno risposto presente".

Un punto in quattro gare. Che succede alla Fiorentina?

"Serve equilibrio. Ci siamo esaltati tanto nel periodo ottimo ma sapevamo tutti che il valore della squadra era questo: cercare di tornare in Europa. Ora c'è una fase di stallo ma è avvenuta contro grandi squadre. Nessun allarmismo, la Fiorentina ripartirà facendo il suo campionato, restando il più aggrappata possibile alla Champions".

È un sogno realizzabile?

"Non è facile. Non dev'essere l'obiettivo principale, ci sono squadre più forti. La Viola sarebbe la sorpresa, per questo le ultime sconfitte non devono essere prese come un dramma. Sono arrivate con ottime squadre, il campionato è ancora tutto aperto e al giro di boa direi che la Fiorentina sta bene".

