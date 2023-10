GRAFFIEDI A RFV, Diamo tempo a Beltran. Ikoné...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Mattia Graffiedi a Radio FirenzeViola

Nel pomeriggio di Radio Firenzeviola, durante 'Firenze in Campo', l'ex viola (ed ex Napoli) Mattia Graffiedi ha parlato così del momento della Fiorentina: "Ho grandi ricordi in entrambe le città anche se a Firenze è stato davvero esaltante: uno di quegli eventi difficile da dimenticare. Beltran? La Fiorentina ha segnato tanti gol anche se Beltran non sta rendendo secondo le aspettative pur avendolo pagato molto. Ma è un 2001: bisogna dargli un po' di tempo ed avere pazienza. In Argentina ha dimostrato di essere bravo in area di rigore anche se a volte lo colleghiamo a Batistuta e quello è impossibile".

Si è persa un po' la pazienza su Ikoné...

"Il pubblico ha voglia di grande calcio e di giocare per il vertice anche perché possono giocarsela tutte per le posizioni che contano. Giovedì il primo tempo la Fiorentina non ha giocato bene ma è stato un problema di approccio, poi ha messo in campo le sue qualità. Purtroppo non stanno rendendo gli attaccanti e sicuramente Ikoné potrà dare qualcosa ma il problema è la finalizzazione della punta".

Kayode è pronto per K'varatskhelia?

"Domani sarà un bellissimo banco di prova. Inviterei né a celebrarlo né ad abbatterlo dopo prestazioni contro grandi giocatori come il georgiano".

Il cammino in coppa?

"Mi auguro che Italiano riesca a raddrizzare il suo cammino anche in coppa, sicuramente mi auguro che la Fiorentina stavolta possa alzare un trofeo".