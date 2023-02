GILETTI A RFV, Juve-Fiore? Ci rivediamo in finale

Il giornalista e tifoso della Juventus Massimo Giletti ha parlato a Radio Firenzeviola della partita di domenica: "La città di Firenze sente molto lo scontro con la Juventus, Zeffirelli e Mario Sconcerti mi hanno sempre raccontato cose straordinarie. Alla Juventus si vive in maniera diversa perché bisogna vincere sempre, pur con rispetto. Questi bianconeri non sono al top ma sono quelle partite che se vuoi salvarti, che è comunque una forzatura citata da Allegri, devi vincere".

I tanti ex viola?

"La Fiorentina ha il merito di investire in tanti giovani e ha tracciato la strada che anche la Juventus dovrà seguire: il calcio è malato e o ci mettiamo in testa di puntare sui nostri giovani sperando in una rinascita, oppure la Nazionale scomparirà. La Juventus negli anni ha speso i miliardi e non si potrà più fare".

La penalizzazione?

"La Juve ha fatto una cosa giustissima, ha chiesto ai giocatori di chiedere i soldi non durante il covid ma più tardi, e i calciatori hanno fatto i mercenari: non hanno detto subito sì, quindi hanno una grande colpa. Ma se la Juve non li ha messi a bilancio ha fatto un errore. Però è un errore marginale: se si pensa che facendo fuori la Juventus il calcio guarisca, ci si sbaglia. Sapete se mettessero le cimici a tutte le squadre cosa verrebbe fuori? Il calcio è malato, come dice Commisso che io stimo perché ha portato soldi e investimenti nel calcio italiano".

Vlahovic?

"Chi lo discute non capisce niente di calcio. La maglia della Juve è pesante e va aiutato, ma è uno dei numeri uno a livello europeo. Psicologicamente non mi pare ancora al 100%, ma averne di Vlahovic, il problema della Juve non è certo lui ma il centrocampo".

Coppa Italia?

"Ci vediamo in finale (ride, ndr)".

Chi ruberebbe alla Fiorentina per la partita di domenica?

"Amrabat mi preoccupa così come i centrocampisti di qualità e Nico Gonzalez. Sono quelli che fanno girare la squadra che mi fanno più paura".