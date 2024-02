GHIONE A RFV: "Belotti? Non credo verrà accolto bene. Può fare ancora la differenza"

FirenzeViola.it

Ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola un tifoso del Torino doc: è Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, che è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della situazione in casa granata a tre giorni da Torino-Fiorentina: "Il Toro sta vivendo una stagione da Toro, l'illusione per qualcosa di più rispetto a un campionato da metà classifica è durata anche troppo rispetto al solito. Adesso non pensiamo più all'Europa. Contro la Roma abbiamo fatto bene. Alla fine della fiera vai a pagare il fatto che Dybala ha fatto il Dybala e il nostro portiere non ha fatto il portiere. Su Vanja Milinkovic-Savic dico che gli abbiamo dato troppe possibilità. Tanto lui aveva già detto che voleva andare via e penso ci potremmo separare senza problemi: è un portiere di due metri che sulle uscite alte non ne prende una e per andare a prendere un pallone basso ci mette mezz'ora".

"Sulla situazione della Fiorentina posso dire che sono felice per la vittoria contro la Lazio. Italiano mi piace molto e la Fiorentina è la mia seconda squadra e quindi tifo anche per loro. Sabato sarà una festa anche perché c'è un gemellaggio che dura tanto tempo. Io poi adoro Firenze per il cibo (soprattutto per la bistecca)".

"Non credo che verrà accolto bene. Così è il calcio, mi dispiace ma credo che, nonostante il gemellaggio tra Toro e Viola qualche fischio arriverà. Come giocatore credo che possa fare ancora la differenza, anche se non sono molto preoccupato per lui in vista di sabato sera".

