GEROLIN A RFV, Burdisso una garanzia. E in Sudamerica...

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Gerolin, direttore sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto oggi a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Ecco le sue parole: “Beltran e Infantino sono senza dubbio due acquisti importanti. All’interno della Fiorentina, vista anche la lunghezza della rosa, avranno la possibilità di crescere con tranquillità. La viola ha in casa una sicurezza, e si chiama Burdisso. Quindi credo che difficilmente si possa sbagliare un colpo in salsa argentina”.

Samardzic in viola?

“Tutti gli allenatori vorrebbero in squadra sempre giocatori forti. Samardzic ha dimostrato di essere tale. Alla Fiorentina farebbe molto bene, ma di qualità la viola ne ha già abbastanza e la situazione potrebbe andare a discapito di altri elementi”.

Riguardo Amrabat?

“Spero per la Fiorentina che venga trovata una soluzione in questi ultimi giorni di mercato. Amrabat è come Lukaku, lo vogliono tutti ma non lo prende nessuno. La possibile soluzione che si potrebbe trovare è giusto ribadire che deve andare bene anche alla Fiorentina, non solo al giocatore”.

Altri colpi in canna per la Viola?

"Ci sono le tempistiche per fare altri colpi. Tutto dipenderà dalla volontà della società, anche perché la Fiorentina ha già una bella rosa. Quest’ultima potrebbe rivelarsi la sorpresa del campionato”.

Redondo come vice Arthur?

“Ha le caratteristiche del padre, ci potrebbe stare. Ripeto però che la rosa è già molto lunga, e dunque punterei su chi si trova già nella Fiorentina”.

È cambiato anche il mercato sudamericano?

“C’è molta concorrenza. Il calcio brasiliano è diventato veramente molto costoso, serve più scouting. Se poi si dovesse scegliere un giocatore che già gioca in prima squadra, a livello economico, sarà un bagno di sangue”.