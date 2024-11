FIORENTINA, CACCIA ALL'ESTERNO: IN LISTA C'È GLOUKH

La Fiorentina ha le idee chiare sul mercato di gennaio e l'intenzione della proprietà e dei manager viola è quella di investire su un nuovo esterno offensivo, che sia duttile, giovane e di grande qualità. La lista è ancora lunga, essendo ancora a fine novembre, ma iniziano a circolare i primi intriganti nomi che gli scout di Pradè e Goretti stanno seguendo con attenzione.

Obiettivo Gloukh - Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, la Fiorentina è sulle tracce dell'israeliano Oscar Gloukh, attaccante che può giocare sia come ala sinistra che come trequartista attualmente sotto contratto fino a giugno del 2027 con i Red Bull Salisburgo. Il giocatore classe 2004 viene considerato tra i migliori talenti del suo paese ma anche tra i giovani più interessanti del panorama internazionale.

Già noto al calcio italiano - Gloukh è al terzo anno in Austria e con il Salisburgo ha messo a segno 16 gol in 77 partite totali, che comprendono anche 15 presenze tra qualificazioni di Champions e Champions League. L'attaccante è noto alle cronache nostrane per aver, la scorsa stagione, segnato proprio in Champions contro l'Inter al Meazza nella vittoria per 2-1 dei nerazzurri nel corso della fase a gironi. Inoltre, recentemente ha fatto parte della rosa di Israele che ha perso 4-1 contro la Nazionale di Spalletti.

Ok, il prezzo è giusto - La sua valutazione per Transfermarkt è molto alta, di circa 25 milioni di euro, ma secondo le nostre informazioni, il prezzo del giocatore è più basso, con gli austriaci che si metterebbero a sedere a trattare solo per proposte da almeno 15 milioni di euro. Una cifra che la Fiorentina ha già dimostrato in passato di poter e volere investire in inverno. Il giocatore vorrebbe confrontarsi con un campionato più blasonato rispetto a quello austriaco e sarebbe prontissimo a cambiare maglia già in inverno. Su di lui però non ci sarebbero solo i viola, anche l'Aston Villa recentemente è stato ad osservarlo alla Red Bull Arena, esattamente come ha fatto più volte nel corso di questa stagione la stessa Fiorentina.