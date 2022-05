FASCETTI A FV: "SQUADRA SEMBRA STANCA. STAGIONE VIOLA COMUNQUE POSITIVA"

L'ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina, Eugenio Fascetti, ha commentato in esclusiva per Firenzeviola.it la pesante sconfitta maturata ieri contro la Sampdoria, soffermandosi in generale anche sulla stagione della squadra viola e su alcuni singoli.

Di chi crede che sia la responsabilità maggiore in partite come quella di ieri e contro l'Udinese?

"Italiano è un ottimo allenatore e credo che abbia preparato la partita diversamente da come poi si è sviluppata. Queste partite sono incidenti che possono capitare nel percorso di crescita e inoltre la squadra dopo 10 mesi può essere inevitabilmente stanca. In ogni caso la stagione rimane comunque più che positiva".

Secondo lei, vedendo lo scarso rendimento offensivo, come reputa la scelta di vendere Vlahovic a gennaio?

"La Juventus ha fatto un'offerta che nessun altro avrebbe mai fatto a giugno, penso che la Fiorentina abbia fatto bene a vendere Vlahovic per 70 milioni".

Pensa che Cabral possa essere l’attaccante titolare della prossima stagione?

"Ritengo che sia presto per giudicare Cabral, è un attaccante che ha bisogno di tempo dato che viene da un campionato diverso".

Alla luce di qualche gol di troppo per il prossimo anno cambierebbe o punterebbe ancora sulla coppia Igor-Milenkovic?

"Milenkovic e Igor sono buoni difensori. Italiano ha fatto questa scelta per quanto riguarda i centrali e spesso il campo gli ha dato ragione".

Per quanto riguarda il portiere del futuro si parla di Vicario. Pensa che sia la scelta giusta?

"Quella del portiere è una scelta delicata, bisogna pensare bene a chi affidare questo ruolo. Alla fine credo che verrà presa la scelta giusta".