FANTINI A RFV: "Fossi un dirigente punterei su Berardi. Tessmann? Ottimo giocatore ma c'è un bello scalino tra la B e la A"

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, parola a Enrico Fantini. Questo il pensiero dell'ex viola sulla possibile cessione di Nicolas Gonzalez: "Sarebbe una grande perdita per la Fiorentina. Io da tifoso viola non venderei Nico Gonzalez, ma ragiono con passione. Qualche mese fa, da ex calciatore, lo mesi in dubbio per una questione di ruolo, perché non l'avrei visto bene nel 3-4-2-1 con Palladino. Però il dubbio mi viene, perché lo vuole l'Atalanta e il sistema più o meno è lo stesso".

E su Tanner Tessmann, obiettivo numero uno per il centrocampo: "L'ho visto l'anno scorso in Serie B, è un giocatore lineare, con ottime caratteristiche fisiche. Però c'è un bello scalino dalla B alla A, non so se può essere da Fiorentina".

Infine, un commento su Domenico Berardi, accostato per l'ennesima volta alla Fiorentina: "Ci scommetterei ancora. Arriva da un infortunio importante, però è un giocatore di altissime qualità tecniche. Fossi un dirigente lo prenderei".