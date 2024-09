FABBRI A RFV, Di Comuzzo mi parlò bene Milenkovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il pesista di Bagno a Ripoli, Leonardi Fabbri, grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" sia per parlare dell'attualità viola che per spiegare come sta: "Sto bene ed ora mi godo un po' di riposo. A Parigi sono scivolato all'ultimo lancio e mi sono fatto male alla mano, ho fatto le ultime gare con l'antidolorifico, perciò abbiamo deciso di saltare la prossima gara per recuperare per bene in vista della prossima stagione. Il lancio di 22.98? Alla Diamond League ci tenevo in particolare perché è uno dei circuiti più importanti e c'erano in gara gli atleti più forti in al mondo perciò non c'era miglior modo di chiudere la stagione".

Della Fiorentina cosa pensi? "Penso che bisogna darle tempo, mi preoccupa la difesa mentre mi piace molto l'attacco e sono molto contento di Kean. Deve trovare ancora la quadra in difesa perché è troppo permeabile ma ci vuole tempo e bisogna sostenere i viola senza criticarli troppo. Sicuramente le critiche ci saranno ma ci vorrà sempre l'apporto della società verso la squadra. Io stravedo per Palladino e alla lunga farà bene perché ora ha cambiato modulo e molti giocatori sono arrivati all'ultimo momento. Sono felice di vedere giocare Comuzzo, anche Milenkovic me ne parlò molto bene qualche tempo fa ed è bello vedere un giocatore del vivaio tra i titolari; bisogna dargli il tempo di crescere ed anche di sbagliare. La squadra è più forte in attacco e centrocampo ma in difesa con l'addio di Milenkovic abbiamo perso tanto, spero cresca Pongracic. Sul mercato mi aspettavo di più proprio in difesa".