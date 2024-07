ESPOSITO A RFV, Stagione della consacrazione per Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Carmine Esposito, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Viola Weekend'.

Cosa pensa dell'acquisto di Kean?

"Sicuramente Kean ha sempre giocato in grandissime squadre. Questa può essere la stagione della consacrazione per Kean, il mister lo ha voluto fortemente. Firenze ha bisogno di questi giocatori qui, che fanno la differenza"

Come pensa che dovrà ripartire Kean dopo una stagione con poco minutaggio e zero gol?

"È un fardello su cui dovrà lavorare. Ha firmato un contratto per cinque anni, quindi sarà un giocatore che può fare la differenza nella Fiorentina".

Si aspetta altri investimenti nel mercato sul fronte offensivo?

"Sicuramente la Fiorentina non si soffermerà solo su Kean, se la Firoentina gioca con un attaccante centrale perché Kean può ricoprire anche altri ruoli".

Le situazioni di Milenkovic e Nico Gonzalez sono da tenere d'occhio. Quali dei due sarebbero facilmente sostituibile?

"Io terrei entrambi, con il cambio di allenatore la Fiorentina vorrà fare bene. Sono due giocatori straordinari e con il cambio in panchina possono fare solo bene".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST