ESCLUSIVA FV, SIMEONE INDECISO TRA CAGLIARI E SAMPDORIA: DECIDE OGGI

Sono sicuramente ore decisive per il futuro di Giovanni Simeone. L'ex calciatore del Genoa sembra essere ad un passo dal lasciare la formazione di Vincenzo Montella. Come mostrano le foto di FirenzeViola.it alcuni intermediari di mercato della Sampdoria e la dirigenza del Cagliari si trova a Firenze per provare a strappare alla Fiorentina Giovanni Simeone.

L'attaccante argentino, però, è vicino sia alla società sarda che alla formazione ligure, sarà il classe '95 a decidere, entro oggi, la sua prossima destinazione, che molto probabilmente sarà ancora in Serie A.

Il figlio d'arte, come mostra il video della nostra inviata di FirenzeViola.it, sta decidendo quale potrebbe essere la soluzione migliore per il suo futuro e intanto passeggia pensieroso fuori dall'albergo. Il giocatore sembra più propenso ad accettare il Cagliari, ma è costantemente al telefono con il padre, Diego Simeone, per decidere insieme alla propria famiglia. Intanto all'interno dell'albergo si trovano, oltre al procuratore dell'argentino, il ds viola Daniele Pradè e Joe Barone.